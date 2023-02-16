В Госдуме заявили, что всеобщая ипотека под 5% повысит качество жизни россиян

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Идея о запуске в России программы ипотеки для всех граждан под 5% без использования бюджетных средств может поспособствовать повышению качества жизни россиян. Об этом заявил депутат Госдумы Сергей Колунов, сообщает Daily Moscow.

Он также подчеркнул, что по всему миру растут ипотечные ставки, увеличиваются цены на стройматериалы и недвижимость. По словам Колунова, Россия на этом фоне выгодно отличается от западных экономик.

— Весь прошлый беспрецедентно санкционный год мы прожили в режиме «целой» системы льготных ипотек, все было более-менее стабильно, — сказал он.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Помимо этого, депутат выразил уверенность, что строительная отрасль получит должную мотивацию благодаря инициативе комитета Госдумы по строительству и ЖКХ.

Однако в Центробанке инициативу парламентариев раскритиковали. Эксперт рынка недвижимости, член российской гильдии риелторов Константин Барсуков выразил мнение, что льготная ипотека по ставке ниже ключевой может привести к дисбалансу на рынке.

14 февраля сообщалось, что по итогам 2022 года татарстанцы взяли ипотеку на 70 миллиардов рублей. Ипотекой с господдержкой воспользовались почти 7,5 тысячи семей. Объем жилищного кредитования по ней составил более 26 миллиардов рублей



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Антон Гаврилов