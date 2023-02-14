Исследование: ипотеку чаще оформляют татарстанцы возрастом от 26 до 35 лет

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

По итогам 2022 года татарстанцы взяли ипотеку на 70 миллиардов рублей. Ипотекой с господдержкой воспользовались почти 7,5 тысяч семей. Объем жилищного кредитования по ней составил более 26 миллиардов рублей. Об этом сообщает пресс-служба Волго-Вятского банка Сбербанка.

Исследование показало, что ипотеку в большей степени берут граждане возрастом от 26 до 35 лет и в основном заемщиком выступает мужчина. При этом в возрастной категории от 41 лет ипотеку чаще оформляют женщины. В возрасте от 61-70 лет заемщиками выступают лишь 1,9% респондентов от общего числа заявок.

8 февраля стало известно, что с момента срока действия льготных программ поддержки отдельных категорий граждан, более 50 тысяч семей из Татарстана получили льготные ипотечные кредиты. Также сообщалось, что из них более 31 тысячи семей получили «Льготную ипотеку» на новостройки, 18,5 тысячи приобрели жилье по программе «Семейной ипотеки» и чуть более 1 тысячи воспользовались «IT-ипотекой».



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Антон Гаврилов