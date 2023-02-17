Эксперт: слухи о глубоком падении рынка недвижимости сильно преувеличены

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Объем сделок на первичном рынке, по оценкам агентства Perfect Red, снизился всего на 3% к 2021 году — до 17 935 заключенных договоров долевого участия по республике. При этом по сравнению с периодом 2015—2017 годов зафиксирован рост на 12,8%, говорится в обзоре аналитической службы «Реального времени». Тогда на рынке отсутствовали факторы, которые стимулировали рост: подогрев продаж новостями о взлете цен после ввода эскроу-счетов (2018—2019 годы), льготная ипотека с почти нулевой ставкой и курсовые скачки.

— В 2022 году рынок жилой недвижимости сильно штормило: существенные перепады количества сделок в течение всего года держали застройщиков в тонусе. Анализ ключевых показателей рынка по итогам года и рассмотрение данных в длительной ретроспективе показали, что слухи о глубоком падении рынка сильно преувеличены. Период с 2020 по 2022 год были аномальными для рынка жилой недвижимости. Пережитые потрясения: ковид, начало специальной военной операции и мобилизация, — оказали сильное влияние на динамику продаж и условия ипотечного кредитования, — считает Юлия Прохорова, управляющий партнер агентства Perfect Red.

При этом за 2022 год рост стоимости квадратного метра на первичном рынке составил 41% по отношению к 2021-му и 91% по отношению к 2019 году. Потеряв 3% в количестве сделок, рынок получил 41% в росте стоимости, а, соответственно, и объеме выручки в рублях (88% в объеме сделок в рублях по отношению к 2019 году), отмечает эксперт.

Данные Perfect Red

Вторичный рынок жилья в Казани пострадал сильнее: снижение количества сделок к 2021 году составило 38%. Однако, если сравнивать данные с более спокойным 2019 годом, в 2022 году количество сделок было больше на 20%. Стоимость квадратного метра на вторичном рынке росла более сдержано, чем на первичном, говорит Прохорова. В 2022 году рост стоимости вторичного жилья составил 29% к 2021 и 71% к 2019 году.

Данные Perfect Red

Драйвером роста стоимости и одним из главных факторов высокого спроса в 2022 году была ипотека. Низкие ставки по ипотеке на вторичное жилье и добавление льготных программ к ставкам на первичное жилье увеличили долю ипотечных сделок на первичном рынке до 78%, а вторичный рынок получил огромный рост сделок среди желающих улучшить свои жилищные условия.

При этом в ипотечных сделках с каждым годом рос размер кредита на покупку жилья и срок кредитования. Так, за 5 лет, с 2018-го по 2022 год, срок кредитования увеличился с 16 до 23 лет, а средняя сумма кредита на покупку квартиры с 1,7 млн до 3,4 млн рублей.

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Юлия Гараева