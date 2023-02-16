Казанский магазин «Ферма Еда» заподозрили в продаже халяльных полуфабрикатов под чужим брендом

Фото: google maps (скриншот)

Татарстанское УФАС России заподозрило казанский магазин «Ферма Еда» в продаже халяльных полуфабрикатов под чужим брендом. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе ведомства.

Подозрение на магазин пало после обращения предпринимателя из Тукаевского района Татарстана. Производитель мясных полуфабрикатов халяль сотрудничал с фирмой с 2020 по 2021 год. Предприниматель поставлял свои полуфабрикаты в магазины, а фермер их продавал. В июне 2021 года заказы от «Ферма Еда» в Тукаевский район резко прекратились.

— О том, что их сотрудничество продолжается, но уже без его участия, тукаевский производитель узнал в январе 2023 года из звонка покупателя, недовольного качеством купленных в «Ферма Еда» полуфабрикатов. Предприниматель уточнил дату производства и выработки и с удивлением узнал, что куплены они недавно и на упаковке стоит его имя, — рассказали в пресс-службе.

Фото: realnoevremya.ru

В феврале производитель лично совершил контрольную закупку в магазине и обнаружил, что в «Ферма Еда» продается большой ассортимент продукции под его именем. При этом поставки своей продукции предприниматель прекратил 2,5 года назад.

— Обращение тукаевского предпринимателя в настоящее время находится на рассмотрении антимонопольного органа. Если указанные в нем факты подтвердятся, будет возбуждено дело по признакам нарушения действующего законодательства. Должностное лицо за подобное нарушение может быть дисквалифицировано, а на компанию наложен оборотный штраф, рассчитанный от суммы выручки, полученной с того момента, как товар стал продаваться без участия владельца бренда, — отметили в ведомстве.

Материалы также будут переданы в Роспотребнадзор, так как данная продукция подлежит обязательной сертификации, отметили в УФАС.

Согласно данным из открытых источников, проект «Ферма Еда» — это объединение трех частных фермерских хозяйств, расположенных в поселке Ильинский (Пестречинский район), поселке Воробьевка и деревне Матюшино (Верхнеуслонский район). Он был создан в 2012 году. На сайте магазина отмечается, что проект занимается поставкой натуральных экологически чистых продуктов напрямую с собственного хозяйства.

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Айрат Назипов