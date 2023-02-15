Раис Татарстана поручил властям Черемшанского района поработать над агропромышленным комплексом

Раис Татарстана Рустам Минниханов заявил, что властям Черемшанского района республики нужно работать с вопросом агропромышленного комплекса и личных подсобных хозяйств. Также он поручил держать на контроле вопросы борьбы с бедностью и повышения демографии.

В целом, по словам Рустама Минниханова, ситуация в Черемшанском районе Татарстана стабильная. У муниципалитета есть «огромный потенциал».

Объем инвестиций в основной капитал по Черемшанскому району за 2022 год составил 2,1 млрд рублей. Валовый территориальный продукт оценивается в 32,3 млрд рублей — по этому показателю он занимает 18-е место в Татарстане.

Объем отгруженных в Черемшанском районе товаров и услуг по итогам прошлого года оценивается в 18,7 млрд рублей. Это 19-е место в Татарстане.

Фото: tatarstan.ru

Глава Черемшанского района Рамиль Айбатов сообщил, что за 2022 год в муниципалитете добыли 3,4 млн тонн нефти, или 10% от общего объема в Татарстане. В этой отрасли на сегодняшний день занято 663 человека.

Безработных в Черемшанском районе зарегистрировано на начало 2023 года 32 человека. Вакансий зарегистрировано 58. Там нуждаются в ветеринарных врачах, главном агрономе, трактористах и водителях.

Напомним, в сентябре 2022 года пост главы Черемшанского района Татарстана покинул Фердинат Давлетшин. Он руководил муниципалитетом с осени 2015 года.



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Татьяна Демина