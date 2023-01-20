В посольстве России заявили, что планы США отдать Киеву активы Москвы дискредитируют их финансовую систему

Желание передать Украине часть конфискованных российских активов дискредитирует финансовую систему США и безопасность долларовой юрисдикции. Об этом говорится в сообщении посольства России в Вашингтоне.

— Обратили внимание на очередные заявления представителей администрации [США] о намерении в скором времени передать некие конфискованные средства российских предпринимателей Украине. Налицо игнорирование не только общепринятых юридических норм, но и базовых, судя по всему, ошибочно казавшихся незыблемыми, американских ценностей, — рассказали в ведомстве.

По мнению дипломатов, «подобные опасные прецеденты лишь дискредитируют Соединенные Штаты как пресловутый «оплот» свободного предпринимательства».

— Вашингтон своими же руками подрывает доверие к местной, да и международной финансовой системе, а также безопасности долларовой юрисдикции, — отмечают дипломаты.

Фото: pxhere.com

Напомним, вчера глава рабочей группы Минюста США по применению санкций против РФ Эндрю Адамс сообщил, что американские власти в ближайшее время намерены начать передачу части конфискованных активов России в пользу Украины.

— В будущем мы также нацелены на то, чтобы начать передачу конфискованных активов в пользу Украины, — сказал он.

Он напомнил, что в конце декабря в утвержденный президентом США Джо Байденом закон о федеральном бюджете на 2023 год была включена инициатива, позволяющая изымать замороженные в результате санкций активы бизнесменов РФ для их передачи Украине.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин