В Татарстане на капремонт четырех мостов направят 266 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В 2023 году в Татарстане планируется отремонтировать несколько мостов. В частности, 266 млн рублей выделят из республиканского и федерального бюджетов на работы на четырех объектах в Азнакаевском, Актанышском, Елабужском и Заинском районах.

Из указанной суммы 70,95 млн рублей направят на капитальный ремонт моста через ручей Басарский в селе Верхний Налим Заинского района. Его протяженность — 23,2 погонных метра. На объекте необходимо демонтировать конструкции существующего аварийного моста, построить опоры и подпорные стенки, выполнить устройство организованного водоотвода на мосту и антикоррозионной защиты металлических и железобетонных конструкций, установить очистные сооружения и так далее. Завершить работы требуется до 20 ноября 2023 года.



На капремонт моста через реку Шабиз в селе Старое Тлякеево Актанышского района Татарстана выделить готовы 65,3 млн рублей. Физический объем работ составит 21,5 погонных метра. От подрядчика потребуется выполнить демонтаж конструкций существующего моста, усилить пролетное строение, установить средства организации дорожного движения и устроить подходы к мосту. Дедлайн — 20 ноября 2022 года.

В почти 63,2 млн рублей оценили капитальный ремонт моста через реку Каринка в селе Бехтерево Елабужского района Татарстана. Его протяженность оценивается в 44,75 погонных мета, он относится к местным дорогам сельских поселений. Завершить работы на этом объекте намерены до 20 ноября. Они предполагают ремонт опор и пролетных строений моста, установку очистных сооружений и организованного водоотвода, а также укрепление конусов и откосов насыпи монолитным железобетоном.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Капитальный ремонт моста через реку Манаузка на ул.Кооперативная в Азнакаево оценили в 66,7 млн рублей. Физический объем работ оценивается в 21,7 погонных метра. До 20 ноября этого года подрядчик должен демонтировать конструкции существующего моста, выполнить устройство мостового полотна, укрепить откосы насыпи каменной наброской, провести рекультивацию земель и так далее.



Напомним, в этом году в Казани построят новый мост через озеро Нижний Кабан. Необходимость работ по реконструкции старого объекта назрела еще в 2019 году после проведения обследования: специалисты определили, что объект аварийный. Подробности — в материале «Реального времени».



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Татьяна Демина