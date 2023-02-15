Раис Татарстана вручил Орден Мужества вдове жителя Черемшанского района, погибшего в зоне СВО

Фото: пресс-служба раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов в Черемшанском районе республики вручил Орден Мужества вдове рядового Евгения Зорина, погибшего в прошлом году в зоне специальной военной операции. Награда присуждена «за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга» указом президента России Владимира Путина.

Рустам Минниханов также встретился с родителями Евгения Зорина. Он поблагодарил их за воспитание достойного сына Отечества и пообещал оказать семье всю необходимую помощь.

Фото: пресс-служба раиса Татарстана

В Черемшане в целях увековечивания памяти Евгения Зорина планируется назвать его именем одну из улиц. На фасаде Кутеминской средней школы, где он учился, намерены установить мемориальную доску, сообщает пресс-служба раиса Татарстана.



Специальная военная операция продолжается почти год. О ее начале президент России Владимир Путин объявил утром 24 февраля 2022 года. Спустя почти семь месяцев, 21 сентября, в России началась частичная мобилизация, о завершении которой министр обороны страны Сергей Шойгу доложил главе государства 28 октября.



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Татьяна Демина