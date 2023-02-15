Татарстанцы стали чаще оплачивать услуги ЖКУ через мобильное приложение

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

По итогам 2022 года количество платежей за коммунальные услуги в мобильном банке выросло на 12% по сравнению с 2021 годом. Об этом сообщает пресс-служба банка ЗЕНИТ.

Также исследование показало, что выросло и общее число клиентов, которые в минувшем году оплачивали через мобильный банк квитанции за ЖКУ.

Еще аналитики выяснили, что в 60% случаев услуги ЖКУ оплачивали мужчины. В большей степени этой услугой пользовались респонденты в возрастной категории от 36 до 45 лет (37%). Второе место досталось опрошенным в возрасте от 46 до 55 лет (27%), на третьем (22%) — от 22 до 35 лет.

Как выяснило «Реальное время», до конца февраля татарстанцам вернут более 9 млн рублей, переплаченных за отопление. Масштабный перерасчет, коснувшийся только в Казани собственников 217 многоквартирных домов, связан с выявленной надзорными органами «экономией» со стороны застройщиков, которая стала возможной благодаря наличию в этих домах квартирных приборов учета тепловой энергии. Подробнее читайте в нашем материале.



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Антон Гаврилов