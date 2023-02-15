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В Мариуполе разминировали завод «Азовмаш»

09:02, 15.02.2023
В Мариуполе разминировали завод «Азовмаш»
Фото: wikimedia.org/CC BY-SA 3.0

В Мариуполе полностью разминировали завод тяжелого машиностроения «Азовмаш». Он стал первым промышленным предприятием, которое полностью разминировали после боев за город.

— Задачи по поиску и разминированию взрывоопасных предметов на территории завода «Азовмаш» выполнены, — сообщили ТАСС в силовых ведомствах Донецкой Народной Республики (ДНР).

В апреле прошлого года мэр Мариуполя Константин Иващенко заявил об отсутствии планов восстанавливать комбинат «Азовсталь». Он отметил, что по предприятию наносились серьезные удары. Однако градоначальник рассчитывает, что Металлургический комбинат имени Ильича и предприятие «Азовмаш» восстановят.

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    Илина Хакимова
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