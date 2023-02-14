В ЕК рассказали, что будет включать десятый пакет санкций против России

Десятый пакет ограничительных мер Евросоюза в отношении России включит в себя меры по борьбе с обходом санкций, сообщил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.



— Что касается предстоящего десятого пакета санкций, в нем будут два элемента — новые санкции, а также элементы, связанные с борьбой с обходом, — приводит его слова «РИА Новости».

Как сообщило Bloomberg, новые антироссийские санкции запретят компаниям продавать технологии и ключевые товары третьим странам, которые затем якобы поставляют их в Россию. Особое внимание будет уделено сектору беспилотников и якобы импорту дронов из Ирана.



В конце прошлой неделе стало известно, что Венгрия выступает против введения новых пакетов санкций Евросоюза в отношении России. По словам министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Петера Сийярто, ограничения не приводят к миру на Украине, а только вредят экономике Европы.



В начале февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, что новый пакет санкций Евросоюза в отношении России подразумевает ограничения на €10 млрд. По ее словам, он может быть введен в годовщину спецоперации.

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Маргарита Головатенко