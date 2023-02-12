В Венгрии выступили против новых санкций в отношении России

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что выступает против введения новых пакетов санкций Евросоюза в отношении России, так как они не приводят к миру на Украине, а только вредят экономике Европы.

По его словам, 10-й пакет, который сейчас обсуждается в Брюсселе, сможет лишь, «как и предыдущие девять, причинить европейцам еще бо́льший ущерб».

Министр подчеркнул, что все принятые ограничения никак не помогли изменить позицию России или повлиять на ситуацию на Украине, однако привели к серьезным последствиям Европу — например, к бо́льшим потокам беженцев и росту инфляции.

— Санкционные меры полностью провалились, — считает Сийярто.

Он также добавил, что Венгрия не собирается поддерживать обсуждаемые в ЕС санкции на российскую ядерную энергетику, поскольку это может нанести вред энергобезопасности страны. Сийярто напомнил, что венгерская АЭС «Пакш», производящая треть электроэнергии страны, работает на российском ядерном топливе. А на станции и вовсе идет подготовка к сооружению двух новых энергоблоков по проекту «Росатома». Если «Пакш» из-за введения предлагаемых санкций не сможет работать, то энергоснабжение Венгрии будет невозможно, объяснил он.

— Венгрия не поддерживает никакие санкции, которые ограничат доступ к ядерной энергетике или сотрудничество с Россией в этой области, — заявил министр.

Почти все граждане Венгрии, принявшие участие в национальных консультациях, высказались за отмену санкций Евросоюза против России. В консультациях, по данным правительства Венгрии, приняли участие более 1,3 млн человек. Голосование проходило в течение двух месяцев и завершилось 15 декабря.

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Илина Хакимова