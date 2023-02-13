СМИ: Евросоюз усилит блокировку обхода антироссийских санкций

Новые антироссийские санкции запретят компаниям продавать технологии и ключевые товары третьим странам, которые затем якобы поставляют их в Россию. Об этом пишет Bloomberg.

Особое внимание будет уделено сектору беспилотников и якобы импорту дронов из Ирана.

Еще ЕС хочет усилить санкции против Белоруссии «за ее поддержку спецоперации». Кроме того, в новый пакет ограничений могут быть включены десятки физических и юридических лиц.

Фото: pxhere.com

При этом Евросоюз хочет ввести санкции в отношении большего количества банков, но некоторые страны выступают против этого шага.

Накануне стало известно, что Венгрия выступает против введения новых пакетов санкций Евросоюза в отношении России. По словам министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Петера Сийярто, ограничения не приводят к миру на Украине, а только вредят экономике Европы.



В начале февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, что новый пакет санкций Евросоюза в отношении России подразумевает ограничения на €10 млрд. По ее словам, он может быть введен в годовщину спецоперации.

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Айрат Назипов