В Казани пробки достигли 9 баллов

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

В Казани во вторник вечером пробки достигли 9 баллов, об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

В городе несколько аварий: на пр. Победы, Горьковском шоссе и ул. Петра Витера. Движение на этих участках затруднено.

В пробках стоит весь центр Казани: улицы Сары Садыковой, Марселя Салимжанова, Бурхана Шахиди, Московская, Щербаковский переулок. Особенно сложная ситуация — на улицах Татарстан, Габдуллы Тукая, Пушкина, Галиаскара Камала, Николая Столбова, Кави Наджми, Астрономической.

Также красным отмечены улицы Баки Урманче, Комиссара Габишева, Юлиуса Фучика, Гали Динмухаметова, Родины и Ломжинская, Закиева, Сахарова, Бухарская, Вознесенский тракт, пр. Альберта Камалеева, улицы Николая Ершова и Гвардейская, пр. Ямашева, улицы Мусина, Чуйкова, Декабристов, Копылова и Тэцевская.

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

Накануне вечером в Казани на улице Павлюхина рядом с филармонией им. Тукая столкнулись троллейбус и два легковых автомобиля, из-за чего на дороге образовалась пробка.

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Маргарита Головатенко