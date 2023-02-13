В Казани около филармонии им. Тукая столкнулись троллейбус и две легковушки — образовалась пробка

Фото: realnoevremya.ru/Дарья Пинегина

В Казани на улице Павлюхина рядом с филармонией им. Тукая столкнулись троллейбус и два легковых автомобиля, из-за чего на дороге образовалась пробка.

Пробка почти в километр образовалась на перекрестке с ул. Нурсултана Назарбаева, еще сильная пробка рядом — на ул. Островского.

В целом в городе спокойная дорожная ситуация, пробки — 5 баллов.

Фото: realnoevremya.ru/Дарья Пинегина

Утром в понедельник, 13 февраля, на дорогах Казани образовались пробки — к 8.30 они достигли 7 баллов. Движение было затруднено на улицах Пушкина, Островского, Марселя Салимжанова, Карла Маркса, Туфана Миннуллина, Татарстан и Дзержинского.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко