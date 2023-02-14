В Казани ликвидировали пожар на складе по ул. Архангельской

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани ликвидировали открытое горение на складе с резинотехническими изделиями по ул. Архангельской. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

Площадь пожара пока устанавливается. Этим занимаются дознаватели Государственного пожарного надзора.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану, пожарным удалось минимизировать распространение огня. Это, в свою очередь, «позволило владельцам сократить материальные потери».



Напомним, сообщение о пожаре поступило в 12.00. На территории Кировского района Казани в это время наблюдался густой черный дым.



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Татьяна Демина