Сегодня в Татарстане снег и до -10 градусов
В среду, 15 февраля, в Татарстане ожидается облачная с прояснениями погода и небольшой снег. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.
Температура воздуха днем составит от -5 до -10 градусов. В Казани ожидается от -5 до -8°С, в Набережных Челнах — от -7 до -10°С.
Синоптики также прогнозируют умеренный северо-восточный ветер. На дорогах гололедица.
Напомним, в Татарстане на этой неделе ожидается похолодание. По прогнозу Гидрометцентра республики, температуры опустятся до -20 градусов.
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