Сегодня в Татарстане снег и до -10 градусов

В среду, 15 февраля, в Татарстане ожидается облачная с прояснениями погода и небольшой снег. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Температура воздуха днем составит от -5 до -10 градусов. В Казани ожидается от -5 до -8°С, в Набережных Челнах — от -7 до -10°С.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Синоптики также прогнозируют умеренный северо-восточный ветер. На дорогах гололедица.

Напомним, в Татарстане на этой неделе ожидается похолодание. По прогнозу Гидрометцентра республики, температуры опустятся до -20 градусов.



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Татьяна Демина