Меры поддержки российских брендов могут представить этой весной

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Весной или летом 2023 года представят новые меры поддержки российских брендов. Их разрабатывает Агентство стратегических инициатив (АСИ) вместе с правительством страны, сообщает «Волга Ньюс» со ссылкой на генерального директора агентства Светлану Чупшеву.

— Вместе с правительством отработаем, какие меры поддержки нужно донастроить, какие новые меры необходимы для того, чтобы обеспечить кратный рост и поддержку появления новых российских брендов. Уже весной-летом доложим вам о первых результатах и предложениях по поддержке таких компаний, — отметила она.

Фото: pxhere.com

Напомним, многие зарубежные бренды покинули российский рынок после начала 24 февраля 2022 года специальной военной операции. По подсчетам ученых из университета Санкт-Галлена, решение уйти из России приняли менее 9% компаний из стран Евросоюза и G7.



Президент России Владимир Путин пожелал «всего доброго» брендам, которые покидают отечественный рынок. Он обратил внимание, что, уходя с него, они терпят большие убытки.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Елизавета Пуншева