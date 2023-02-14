Сельскохозяйственные организации Татарстана за год увеличили объем изготавливаемой продукции почти вдвое

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане на 2023 год насчитывается 4011 крестьянско-фермерских хозяйств. Из них 368 находятся в Казани и Набережных Челнах. Такие сведения предоставили в Минсельхозе РТ.

— Объем продукции сельского хозяйства по всем категориям хозяйств в прошлом году составил 333,5 млрд рублей. Это на 25,6% больше, чем годом ранее. Производство продукции в сельскохозяйственных организациях выросло на 41,6%, в фермерских хозяйствах — на 35,3%, в личных подсобных хозяйствах на 3,9%, — отметил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан Наиль Залаков.

Как сообщает пресс-служба Росреестра Татарстана, в прошлом году ведомство поставило на кадастровый учет 16 ферм. Самая большая — на 1795 голов — вблизи села Старая Салаусь Балтасинского района. Есть среди них мини-фермы и средние, молочные и те, которые разводят лошадей. Их развитием занимаются семьи или целые хозяйства.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Также в 2022 году Росреестром Татарстана поставлены на кадастровый учет 18 коровников, по три конюшни и телятника. Среди объектов также есть дом птичника и пасечника, а также рыболоводческий комплекс, расположенный в Апастовском районе. Всего в прошлом году в Татарстане внесли в ЕГРН сведения о 45 таких объектах.

В начале февраля «Реальное время» писало, что в прошлом году на поддержку малых форм хозяйствования в Татарстане выделялось 2,8 млрд рублей. На сегодняшний день доля сельхозорганизаций в общем объеме продукции составляет 57,3%, фермерских хозяйств — 10,5%, личных подсобных хозяйств — 32,2%.

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Айрат Назипов