В прошлом году на поддержку малых форм хозяйствования в Татарстане выделялось 2,8 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Заместитель премьер-министра Татарстана — министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Зяббаров заявил, что в республике на поддержку малых форм хозяйствования и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, в 2022 году было направлено 2,8 млрд рублей.

По его словам, благодаря объемной государственной поддержке регион стал вторым в стране по производству валовой продукции в хозяйствах населения.

Зяббаров отметил, что объем продукции сельского хозяйства по всем категориям в прошлом году составил 333,5 млрд рублей, с ростом на 25,6% к предыдущему году. Производство продукции в сельскохозяйственных организациях выросло на 41,6%, в фермерских хозяйствах — на 35,3%, в личных подсобных хозяйствах — на 3,9%.

Министр добавил, что на сегодняшний день доля сельхозорганизаций в общем объеме продукции составляет 57,3%, фермерских хозяйств — 10,5%, личных подсобных хозяйств — 32,2%.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в конце прошлого месяца Зяббаров рассказывал, что по итогам прошлого года объем экспорта продукции агропромышленного комплекса Татарстана в текущих ценах составил $417 млн с приростом на 6,9% к уровню 2021 года.

По его словам, продукцию АПК экспортируют 160 участников внешнеэкономической деятельности в 54 страны мира. Как уточнил глава Минсельхоза, 71% процент экспорта приходится на продукцию масложировой отрасли.

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Максим Кокунин