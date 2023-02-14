В Татарстане увеличилось количество детсадов и медучреждений

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В 2022 году Росреестр Татарстана поставил на кадастровый учет 15 социальных объектов недвижимости. Среди них 7 детских садов в общей сложности на 1510 мест, сообщает пресс-служба ведомства.

Если говорить о Казани, то самое большое образовательное учреждение появилось в жилом комплексе «Новые Горки» — на 330 мест. Детский сад на 260 мест построили в ЖК «Лето» Советского района города. Еще один детсад на 140 мест возвели в поселке Константиновка.

В прошлом году дошкольные образовательные учреждения на 220 мест построили и вблизи Казани: деревне Эстачи Высокогорского района Татарстана и в Пестречинском районе — в жилом комплексе «Светлый» и в селе Богородское. Детский сад на такое же количество мест появился и в Набережных Челнах в жилом районе «Притяжение».

— Прежде чем ввести их в эксплуатацию, необходимо предварительно данные объекты поставить на кадастровый учет и зарегистрировать права, — рассказал врио заместителя руководителя Росреестра Татарстана Нияз Галиакбаров.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Сфера здравоохранения пополнилась тремя фельдшерско-акушерскими пунктами по модульной технологии: в селе Янга-Аул Агрызского района, Гари Елабужского района и Подгорный Такермен Мензелинского района. В селе Новое Шигалеево на территории ЖК «Усадьба Царево» открылся офис врача общей практики.

Также в 2022-м году открылись новые объекты, направленные на развитие культуры и спорта. Например, в селе Коноваловка Мензелинского района и в деревне Аш-Бузи Кукморского района поставлены на кадастровый учет сельские Дома культуры, построенные по национальному проекту «Культура».

Напомним, в прошлом году в Нижнекамске открылся первый Центр экстренной медицины. Его строительство началось в марте 2021 года. В учреждении оборудовали травматологическое, кардиологическое, пульмонологическое и гинекологическое отделения.



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Айрат Назипов