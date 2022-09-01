В Нижнекамске открылся Центр экстренной медицины.

В Нижнекамске открылся первый Центр экстренный медицины. Его строительство началось в марте 2021 года, сообщает пресс-служба района.

В здании на шести этажах расположилось 4 приемных отделения. Все диагностические службы находятся в разных корпусах, из-за чего время догоспитального этапа пациентов увеличивается из-за перемещений.

По словам главврача центра Марса Мустафина, необходимость создания единой организации для всех экстренных служб возникла 10 лет назад. «Сейчас появится возможность принимать всех экстренных пациентов в едином приемном отделении, где все диагностические и лечебные службы находятся в шаговой доступности. Расположится единый приёмный покой на первом этаже», — поделился Мустафин.

Фото: e-nkama.ru

На остальных этажах центра расположились травматологическое отделение, отделение неотложной кардиологии, первичный сосудистый центр, пульмонологическое отделение, реанимация и гинекологическое отделение. Главврач отметил, что новое оборудование также в достатке.

Здание Центра экстренной медицины находится в больничном городке по адресу ул. Ахтубинская, д.13. Торжественное открытие состоялось сегодня, а приемный покой уже начал свою работу.

В этом году в Казани также открылся новый лечебно-реабилитационный центр на базе больницы №7. В центре будут проводить курсы реабилитации больным с поражениями центральной нервной системы, соматическими заболеваниями, заболеваниями периферической нервной системы, костно-мышечной системы и тем, кто перенес COVID-19.

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Елизавета Пуншева