В Казани спасатели помогли девочке, у которой нога застряла в велосипеде

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

В Казани вечером 22 июля спасатели пришли на помощь девочке, у которой нога застряла между педалью и рамой детского велосипеда, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.



Спасатели прибыли по вызову на ул. Николая Ершова. Родители не смогли помочь девочке самостоятельно, поэтому требовалась помочь спасателей.

Спасатели извлекли ногу девочки 2016 года рождения, а с родителями провели беседу о безопасности в быту.

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

Вчера спасатели помогли женщине 1957 года рождения, которая застряла между конструкциями скамейки. Для освобождения женщины спасатели разобрали скамейку.

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Маргарита Головатенко