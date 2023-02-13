В Ярославской области произошел разрыв газопровода

Фото: кадр видео/соцсети

В районе деревни Еремейцево в Мышкинском районе Ярославской области произошел разрыв газопровода, никто не пострадал, сообщает пресс-служба регионального главного управления МЧС.



Информация о возгорании на газопроводе поступила в оперативную дежурную смену около 19.00 мск. Первые подразделения были на месте спустя пять минут. К ликвидации последствий привлекались восемь человек и две единицы техники.

Отмечается, что потребители получают газ после разрыва в полном объеме по параллельным ниткам, сообщает ТАСС.

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Маргарита Головатенко