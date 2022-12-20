В Чувашии окажут поддержку семьям погибших при взрыве на газопроводе

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Семьи трех погибших при взрыве на газопроводе в Чувашии поддержат власти региона и само предприятие, сообщил глава республики Олег Николаев.



— К сожалению, трое погибли. Уцелевший житель республики находится в шоковом состоянии. С ним работают наши специалисты-психологи. Состояние средней степени тяжести, ожог верхних конечностей. Все они — работники Заволжского линейного управления магистральных газопроводов «Газпром Трансгаз Нижний Новгород», которое обслуживает этот газопровод, — сказал Николаев.

Сообщение о пожаре на подземном газопроводе у деревни Ямбахтино Вурнарского района Чувашии поступило сегодня в 13.44. Для ликвидации возгорания направили четыре единицы пожарной техники.

Факельное горение газа ликвидировали на участке магистрального подземного газопровода Уренгой — Помары — Ужгород диаметром 1 420 мм. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по республике. Как заявили в ведомстве, во время планового ремонта произошла утечка газа. Это и стало причиной пожара.

На фоне новостей о взрыве на газопроводе Уренгой — Помары — Ужгород в Чувашии цена газа в Европе подскочила почти до $1 260 за 1 тыс. куб. м, согласно данным лондонской биржи ICE. Общий рост цены с начала дня превышает 5%.



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Маргарита Головатенко