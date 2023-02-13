Жителя Татарстана заподозрили в убийстве брата во время попойки

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

37-летнего жителя Азнакаевского района Татарстана заподозрили в убийстве брата, сообщил старший помощник руководителя регионального управления СК Андрей Шептицкий.



По версии следствия, все случилось 7 февраля 2023 года. Подозреваемый и его 41-летний брат вместе распивали спиртное. Между братьями произошла ссора, которая переросла в драку. Подозреваемый вооружился ножом и трижды ударил родственника, после чего попросил соседей вызвать медиков. Потерпевшего доставили в больницу, где он скончался спустя 2 дня.

Причастность к совершению преступления подозреваемый признал.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня Следком по Татарстану сообщил о завершении следствия по делу 34-летней жительницы Казани, обвиняемой в истязании своей полуторагодовалой дочери и ненадлежащем исполнении обязанностей по ее воспитанию. Вину мать признала частично. Ребенок помещен под опеку бабушки.



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Маргарита Головатенко