Дело контролировал Бастрыкин: в Казани СК отправил в суд дело об истязании ребенка матерью

Сегодня Следком по РТ сообщил о завершении следствия по делу 34-летней жительницы Казани, обвиняемой в истязании своей полуторагодовалой дочери и ненадлежащем исполнении обязанностей по ее воспитанию. Вину эта мать признает частично, уточнил «Реальному времени» старший помощник руководителя регионального управления СК Андрей Шептицкий.



По версии следствия, 22 ноября 2022 года обвиняемая после ссоры с сожителем выместила свои обиды на общем ребенке — нанесла малышке удары руками и ногами по телу и выставила ее в легкой одежде на неотапливаемый балкон. Происходящее засняла на камеру мобильного телефона и отправила сожителю. В результате «домашнее видео» оказалось в Сети, а мать — в камере. Против нее возбудили дело и по ходатайству следствия суд санкционировал арест.

Ребенок помещен под опеку бабушки.

Ход расследования этой истории находился на контроле у главы СКР Александра Бастрыкина. Теперь судьбу обвиняемой будет решать суд.

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Ирина Плотникова