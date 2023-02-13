Глава «Роскосмоса» назвал причину разгерметизации корабля «Союз МС-22»

Фото: кадр видео/ГК «Роскосмос»

Гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов рассказал о причинах разгерметизации корабля «Союз МС-22». По его словам, отверстие, которое привело к разгерметизации, появилось при внешнем воздействии на корабль.



— Мы сумели получить качественные снимки с помощью наших американских коллег. Четко видим нарушение внешней обшивки и даже можем продемонстрировать эти снимки широкой общественности, — приводит его слова пресс-служба госкорпорации.

По его словам, наличие отверстия дает основания полагать, что причина внешнего воздействия привела к нарушению системы терморегулирования.

Фото: ГК «Роскосмос»

«Роскосмос» 11 февраля доложил, что контур грузового корабля «Прогресс МС-21», который должен завершить свой полет в составе МКС 18 февраля, разгерметизирован. Отмечалось, что инцидент не повлиял на стыковку с МКС транспортного грузового корабля «Прогресс МС-22», а самочувствие экипажа станции остается хорошим, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Сообщалось, что «Роскосмос» проведет анализ материалов и технологий, используемых при сборке космических кораблей, после разгерметизации «Прогресса МС-21» на МКС.



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Маргарита Головатенко