«Роскосмос» проанализирует материалы и технологии после разгерметизации «Прогресса МС-21»

«Роскосмос» проведет анализ материалов и технологий, используемых при сборке космических кораблей, после разгерметизации «Прогресса МС-21» на МКС, сообщил исполнительный директор госкорпорации по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.



— Самое главное нам сейчас убедиться, что это не какая-то систематическая ошибка, потому что это может повлиять на такую же проблему на других кораблях, — прокомментировал он.

Крикалев сообщил, что в «Прогрессе МС-21» на МКС произошла утечка теплоносителя системы терморегулирования. По его словам, инцидент на «Прогрессе МС-21» похож на произошедшую в декабре ситуацию с «Союзом МС-22».

«Роскосмос» сегодня доложил, что контур грузового корабля «Прогресс МС-21», который должен завершить свой полет в составе МКС 18 февраля, разгерметизирован. Отмечалось, что инцидент не повлиял на стыковку с МКС транспортного грузового корабля «Прогресса МС-22», а самочувствие экипажа станции остается хорошим, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

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Маргарита Головатенко