В Казани уволили учительницу, курившую вейпы со старшеклассниками

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани уволили учительницу школы №41, которая курила вейпы со старшеклассниками, сообщила «РИА Новости» представитель Управления образования города.



В соцсетях ранее появилась информация о том, что учитель начальных классов школы №41 курила вейпы со старшеклассниками. Было опубликовано видео.

— Проведена проверка, в ходе которой были выяснены все обстоятельства инцидента. По ее итогам учитель уволен с занимаемой должности, — сказал собеседник агентства.

В Казани на протяжении трех лет сохраняется дефицит учителей начальных классов, математики и русского языка. Средний возраст руководителей образовательных организаций составляет 51 год. Всего в детских садах, школах и учреждениях дополнительного образования Казани работает почти 31 тысяча человек, педагогов из них — 16,7 тысячи. Доля учителей до 35 лет в 2022 году составила 32% — выше, чем в среднем по стране.



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Маргарита Головатенко