Юрий Уткульбаев: мы должны соответствовать той борьбе, которую нам навязывают

Фото: ФК "Рубин"

Главный тренер «Рубина» Юрий Уткульбаев подвел итоги товарищеского матча с «Краснодаром-2» (1:1). Он назвал игру насыщенной и «с хорошим движением»



— Думаю, что в целом «Краснодар-2» и мы имели равные шансы. Может быть, нас реализация подвела, не очень приятно, хотя моменты были хорошие. Но это футбол. Мне нравится, что эта игра была не похожей на товарищескую. Это опять подтверждает тезис, что на «Рубин» все настраиваются. И с «Уфой» игра это показала.

Уткульбаев отметил, что команда уверена в свих вратарях. На вопрос о том, поддерживает ли тренер игру жестко встык, когда игроки рискуют получить травму, он назвал футбол азартной игрой:

— Соперник играет довольно плотно и жестко, поэтому мы должны соответствовать той борьбе, которую нам навязывают. И мы тоже в прессинге довольно плотно играли.

«Рубин» и «Краснодар-2» сегодня сыграли вничью в товарищеском матче. Единственный гол в составе «Рубина» на счету Игоря Горбунова.

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Маргарита Головатенко