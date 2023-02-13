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«Рубин» и «Краснодар-2» сыграли вничью в товарищеском матче

16:47, 13.02.2023
«Рубин» и «Краснодар-2» сыграли вничью в товарищеском матче
Фото: ФК "Рубин"

«Рубин» и «Краснодар-2» сыграли вничью в товарищеском матче, счет игры — 1:1.

Единственный гол в составе «Рубина» на счету Игоря Горбунова. Команды провели матч, который состоял из трех таймов.

5 февраля казанский клуб победил «Уфу» в товарищеском матче. Оба мяча забил Виталий Лисакович. В первом тайме нападающий реализовал пенальти, а после перерыва форвард замкнул передачу от Александра Ломовицкого.

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Маргарита Головатенко
СпортФутбол Татарстан

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