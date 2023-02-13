«Рубин» и «Краснодар-2» сыграли вничью в товарищеском матче
«Рубин» и «Краснодар-2» сыграли вничью в товарищеском матче, счет игры — 1:1.
Единственный гол в составе «Рубина» на счету Игоря Горбунова. Команды провели матч, который состоял из трех таймов.
5 февраля казанский клуб победил «Уфу» в товарищеском матче. Оба мяча забил Виталий Лисакович. В первом тайме нападающий реализовал пенальти, а после перерыва форвард замкнул передачу от Александра Ломовицкого.
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