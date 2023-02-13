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На халяльную продукцию из России люди по всему миру потратили $12,7 миллиарда — это много или мало?

18:00, 13.02.2023 1
На халяльную продукцию из России люди по всему миру потратили $12,7 миллиарда — это много или мало?
Фото: realnoevremya.ru

Общая сумма, потраченная по всему миру на покупку халяльной продукции из России, оценивается в $12,7 миллиарда. Об этом рассказал руководитель Федеральной службы по аккредитации Назарий Скрыпник.

По его словам, Россия входит в пятерку ведущих экспортеров халяльных продуктов в мире. Она поставляет продукцию в страны Персидского залива, Индонезию, Турцию, Иран и ряд других государств.

— В списке лидеров Россия занимает четвертое место и уступает лишь Бразилии, Индии и США, пятерку замыкает Китай, — цитируют Назария Скрыпника «Известия».

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Он рассказал, что внутренний потребительский рынок России насчитывает свыше 20 млн мусульман. Однако халяльная продукция востребована не только среди них — многие воспринимают знак халяль как гарантию высокого качества.

$12,7 миллиарда — это:

  • 924,4 млрд рублей, или €11,8 миллиарда по курсу ЦБ на сегодня;
  • по $6,35 (462 рубля) с мусульманина — исламское население насчитывает порядка 2 млрд человек, заявил Назарий Скрыпник;
  • в 283 раза меньше объема активов исламского мира — на KazanSummit-2022 стало известно, что он составляет $3,6 триллиона;
  • в 512 раз меньше затрат в сектор «халяль» — они, по данным на май 2022 года, оцениваются в $6,5 триллиона;
  • в 157 раз меньше ежегодного мирового оборота продукции халяль — по данным «Росконгресса», он превысил $2 триллиона;
  • 5 080 валовых объема экспорта халяльной продукции из Татарстана уровня 2020-го — по итогам пандемийного года он составил $2,5 миллиона;
  • 1 954 объема экспорта халяльной продукции из Татарстана уровня прошлого года — в 2022 году он составил $6,5 миллиона;
  • 11 111 объемов экспорта халяльной продукции из России в страны Персидского залива — в 2021 году он составил рекордные $180 миллионов;
  • 2 857 объемов экспорта халяльной продукции из России в арабские страны на уровне 2030 года — к этому моменту он должен достичь $700 миллионов;
  • 28,8 млн кг халяльной мясной гастрономии — в среднем один килограмм обойдется покупателю в 440 рублей.

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Татьяна Демина
БизнесРозничная торговляЭкономика Татарстан

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