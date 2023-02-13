На халяльную продукцию из России люди по всему миру потратили $12,7 миллиарда — это много или мало?

Общая сумма, потраченная по всему миру на покупку халяльной продукции из России, оценивается в $12,7 миллиарда. Об этом рассказал руководитель Федеральной службы по аккредитации Назарий Скрыпник.

По его словам, Россия входит в пятерку ведущих экспортеров халяльных продуктов в мире. Она поставляет продукцию в страны Персидского залива, Индонезию, Турцию, Иран и ряд других государств.

— В списке лидеров Россия занимает четвертое место и уступает лишь Бразилии, Индии и США, пятерку замыкает Китай, — цитируют Назария Скрыпника «Известия».

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Он рассказал, что внутренний потребительский рынок России насчитывает свыше 20 млн мусульман. Однако халяльная продукция востребована не только среди них — многие воспринимают знак халяль как гарантию высокого качества.

$12,7 миллиарда — это:

924,4 млрд рублей , или €11,8 миллиарда по курсу ЦБ на сегодня;

, или по курсу ЦБ на сегодня; по $6,35 (462 рубля) с мусульманина — исламское население насчитывает порядка 2 млрд человек, заявил Назарий Скрыпник;

— исламское население насчитывает порядка 2 млрд человек, заявил Назарий Скрыпник; в 283 раза меньше объема активов исламского мира — на KazanSummit-2022 стало известно, что он составляет $3,6 триллиона;

— на KazanSummit-2022 стало известно, что он составляет $3,6 триллиона; в 512 раз меньше затрат в сектор «халяль» — они, по данным на май 2022 года, оцениваются в $6,5 триллиона;



— они, по данным на май 2022 года, оцениваются в $6,5 триллиона; в 157 раз меньше ежегодного мирового оборота продукции халяль — по данным «Росконгресса», он превысил $2 триллиона;

— по данным «Росконгресса», он превысил $2 триллиона; 5 080 валовых объема экспорта халяльной продукции из Татарстана уровня 2020-го — по итогам пандемийного года он составил $2,5 миллиона;

— по итогам пандемийного года он составил $2,5 миллиона; 1 954 объема экспорта халяльной продукции из Татарстана уровня прошлого года — в 2022 году он составил $6,5 миллиона;

— в 2022 году он составил $6,5 миллиона; 11 111 объемов экспорта халяльной продукции из России в страны Персидского залива — в 2021 году он составил рекордные $180 миллионов;

— в 2021 году он составил рекордные $180 миллионов; 2 857 объемов экспорта халяльной продукции из России в арабские страны на уровне 2030 года — к этому моменту он должен достичь $700 миллионов;

— к этому моменту он должен достичь $700 миллионов; 28,8 млн кг халяльной мясной гастрономии — в среднем один килограмм обойдется покупателю в 440 рублей.

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Татьяна Демина