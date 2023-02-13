В Татарстане сократилось число выплат по страховым случаям с чрезвычайными ситуациями

В Татарстане в 2022 году сократилось количество выплат по страховым случаям от чрезвычайных ситуаций. Это связано с тем, что в регионе зафиксировали меньше неблагоприятных погодных явлений. Об этом сообщает «РБК Татарстан» со ссылкой на филиал «Росгосстраха» в республике.

При этом на 2% за прошлый год выросла средняя сумма выплаты по страховым случаям с жильем. Как отметил источник издания, это связано с удорожанием стоимости строительных материалов. Филиал выплатил около 102 миллионов рублей своим клиентам, страховавшим дома, квартиры, дачи и домашнее имущество.

Фото: realnoevremya.ru

По информации издания, большую часть возмещений направили погорельцам. Почти 62,7 миллиона рублей составили выплаты по страховым событиям с пожарами по полисам страхования имущества физических лиц.

— Риск «паводок» тоже входит в предложения по страхованию имущественных рисков граждан. К слову, с природными катаклизмами связаны более 50% заявлений наших клиентов по ущербу домам и строениям (стихийные бедствия, сильный ветер, паводки, град), — отметил директор филиала ПАО СК «Росгосстрах» в Республике Татарстан Марат Сафин.



Напомним, при оформлении медицинской страховки в 2022 году россияне чаще всего в нее включали такие дополнительные опции и риски, как «Активный отдых» (17,2% полисов), «Несчастный случай» (16,9%), «Отмена поездки» (15,3%), «Утрата багажа» (15,2%). Опцию «Пляжный отдых» в 2022 году россияне стали добавлять в 4 раза чаще. В два раза возросло число полисов с опцией «Хроническое заболевание» и риском «Несчастный случай», а 1,2% полисов предусматривали опцию «Алкогольное опьянение».

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Елизавета Пуншева