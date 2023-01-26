Чаще всего в медицинскую страховку в 2022 году россияне включали опцию «Активный отдых»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

При оформлении медицинской страховки в 2022 году россияне чаще всего в нее включали такие дополнительные опции и риски, как «Активный отдых» (17,2% полисов), «Несчастный случай» (16,9%), «Отмена поездки» (15,3%), «Утрата багажа» (15,2%). Об этом сообщает «Волга Ньюс» со ссылкой на данные «Росгосстраха».

Опцию «Пляжный отдых» в 2022 году россияне стали добавлять в 4 раза чаще. В два раза возросло число полисов с опцией «Хроническое заболевание» и риском «Несчастный случай», а 1,2% полисов предусматривали опцию «Алкогольное опьянение».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Примечательно, что в 12% полисов к риску «Отмена поездки» россияне добавляли опцию «Карантин». Годом ранее лишь 0,3% страховок включали в себя ее.

Согласно исследованию банка, в 2022 году россияне отдавали большее предпочтение страховке авто, здоровья и недвижимости. Так, 22% россиян за прошлый год оформили добровольное медицинское страхование, еще 19% застраховали свое жилье и оформили классическое каско.



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Елизавета Пуншева