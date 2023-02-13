В Татарстане оштрафовали авиакомпанию «Победа» после жалоб пассажиров
Татарская транспортная прокуратура добилась наказания для авиакомпании «Победа». Ведомство возбудило на перевозчика административное дело по ст. 14.4 КоАП РФ (оказание населению услуг ненадлежащего качества или с нарушением установленных законодательством Российской Федерации требований) после проверки.
Все произошло еще в декабре прошлого года. Как отметили в ведомстве, три внутренних рейса авиакомпании «Победа», вылетавших из Казани в Москву (Внуково и Шереметьево) и Санкт-Петербург (Пулково) задержались на 14 часов. Всего на рейсы были зарегистрированы 332 пассажира.
— Авиакомпанией не в полной мере исполнены требования Федеральных авиационных правил по обеспечению пассажиров прохладительными напитками, горячим питанием и по размещению в гостинице, — рассказали в прокуратуре.
В итоге авиаперевозчика признали виновным в нарушении авиационных правил. Его оштрафовали на 22 тысячи рублей.
Напомним, пассажиры стали жаловаться на авиакомпанию в соцсетях. Один из пользователей обвинил перевозчика в том, что он якобы не предоставил напитков, горячего питания и места в гостинице. Также перевозчика ругали за то, что его представители «не контактировали с людьми».
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