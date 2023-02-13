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В Татарстане оштрафовали авиакомпанию «Победа» после жалоб пассажиров

13:56, 13.02.2023 2
В Татарстане оштрафовали авиакомпанию «Победа» после жалоб пассажиров
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Татарская транспортная прокуратура добилась наказания для авиакомпании «Победа». Ведомство возбудило на перевозчика административное дело по ст. 14.4 КоАП РФ (оказание населению услуг ненадлежащего качества или с нарушением установленных законодательством Российской Федерации требований) после проверки.

Все произошло еще в декабре прошлого года. Как отметили в ведомстве, три внутренних рейса авиакомпании «Победа», вылетавших из Казани в Москву (Внуково и Шереметьево) и Санкт-Петербург (Пулково) задержались на 14 часов. Всего на рейсы были зарегистрированы 332 пассажира.

— Авиакомпанией не в полной мере исполнены требования Федеральных авиационных правил по обеспечению пассажиров прохладительными напитками, горячим питанием и по размещению в гостинице, — рассказали в прокуратуре.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В итоге авиаперевозчика признали виновным в нарушении авиационных правил. Его оштрафовали на 22 тысячи рублей.

Напомним, пассажиры стали жаловаться на авиакомпанию в соцсетях. Один из пользователей обвинил перевозчика в том, что он якобы не предоставил напитков, горячего питания и места в гостинице. Также перевозчика ругали за то, что его представители «не контактировали с людьми».

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Айрат Назипов
Общество Татарстан

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 14:02
    "Его оштрафовали на 22 тысячи рублей" )))
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  • Анонимно 14:33
    Курам на смех
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