Рустам Минниханов призвал активнее готовить специалистов в области сельского хозяйства

Раис Татарстана Рустам Минниханов призвал активнее заниматься профориентацией среди выпускников школ для подготовки специалистов в области сельского хозяйства. Такое заявление он сделал во время посещения агротехнического техникума Рыбно-Слободского района республики.

В техникуме обучают по специальностям: механизация сельского хозяйства, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта, эксплуатация и ремонт с/х техники и оборудования, а также по направлениям «повар», «кондитер», «тракторист-машинист с/х производства», «бухгалтерский учет». По запросам работодателей техникум также готовит рабочие кадры по краткосрочным программам профессионального обучения.

Фото: rais.tatarstan.ru

Также во время поездки в Рыбно-Слободский район татарстанский лидер посетил мясоперерабатывающий комплекс. Он выразил мнение, что актуальным направлением для дальнейшего развития предприятия может стать направление халяль, которому сегодня уделяется серьезное внимание и которое имеет все перспективы для роста.

Напомним, за последние годы в техникумах Татарстана наблюдается дефицит студентов. Если в 2019 году план по контрольным цифрам приема некоторые ссузы не выполнили на 29%, то в 2020-м — уже на 33%, а в 2021-м — на 43%, то есть исполнен он был чуть больше чем наполовину.

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Айрат Назипов