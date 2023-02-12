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Из зоны землетрясений в Турции эвакуировали 39 россиян

15:10, 12.02.2023
Из зоны землетрясений в Турции эвакуировали 39 россиян
Фото: turkey.mid.ru

Из Турции эвакуировали группу россиян, проживавших непосредственно рядом с зоной землетрясений на юго-востоке страны, сообщило посольство России в Анкаре.

— Группа из 39 российских граждан, <...> пожелавшая вернуться на родину, сегодня утром вылетела из аэропорта Аданы, — сказано в сообщении.

В посольстве также рассказали, что эвакуацию организовали сотрудники посольства, а самолет предоставила госкорпорация «Росатом», возводящая первую в Турции АЭС «Аккую».

Тем временем «Роскосмос» продолжает космический мониторинг последствий землетрясения на юго-востоке Турции.

По состоянию на утро воскресенья, общее число жертв землетрясений в Турции и Сирии превысило 28 тысяч человек, сообщает The Washington Post (WP). Издание рассказало, что выживших все еще продолжают находить.

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Илина Хакимова
Происшествия

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