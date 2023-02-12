Новости общества

22:28 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Умер советник гендиректора КАМАЗа по безопасности Файзулла Хусниев

21:33, 12.02.2023
Умер советник гендиректора КАМАЗа по безопасности Файзулла Хусниев
Фото: telergram-канал Наиля Магдеева

Умер советник генерального директора ПАО «КАМАЗ» по безопасности Файзулла Хусниев. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

— Для всех сотрудников компании его смерть стала трагической неожиданностью. О месте и времени прощания будет объявлено дополнительно, — говорится в сообщении.

Файзулла Хусниев десять лет — с 2003 по 2013 год — возглавлял Управление МВД России по Набережным Челнам. Ему было 56 лет.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина
Общество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также