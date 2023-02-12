Более половины россиян чувствуют себя счастливыми

Чувствуют себя счастливыми только 59% россиян. Об этом пишет Daily Moscow со ссылкой на соответствующий опрос. При этом женщины чувствуют себя счастливыми чаще мужчин — 67% против 53%.

Больше всего счастья респондентам приносят сон (63%) и еда (51%). 49% опрошенных испытывают это чувство от общения с другими людьми.

Многие чувствуют себя счастливыми от чтения, общения в Сети, заказа продуктов, такси и готовой еды через приложения. Это связано с тем, что сервисы экономят их время.

Заведующий лабораторией психологии труда, эргономики, инженерной и организационной психологии Института психологии РАН, доктор психологических наук Анатолий Занковский сообщил, что в последние десятилетия люди стали чаще сталкиваться с профессиональным выгоранием. Это связано с тем, что требования компаний к производительности труда растут — часто «среднему» сотруднику сложно их выполнять.



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Елизавета Пуншева