Доктор психологических наук о выгорании: «Ты все время чувствуешь, что ты не успеваешь»

С профессиональным выгоранием люди стали чаще сталкиваться в последние десятилетия. Это связано с тем, что требования компаний к производительности труда растут — часто «среднему» сотруднику сложно их выполнять. Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказал заведующий лабораторией психологии труда, эргономики, инженерной и организационной психологии Института психологии РАН, доктор психологических наук Анатолий Занковский.

— По закону нормального распределения, 70% людей очень близки по многим параметрам, включая производительность. Но в современной организации труда из этого нормального распределения выбран правый хвост, то есть те, у кого эти параметры выше средних значений. Таких людей в лучшем случае 12—15% от всего населения, но они рассматриваются как некая норма, к которой все должны стремиться, — отметил он.

При таком раскладе человек сталкивается с постоянным внутренним напряжением.

— Это стресс, это фрустрация, это депрессия — потому что ты все время чувствуешь, что ты не успеваешь, ты что-то не доделываешь. Но в реальности это не столько личные проблемы сотрудника, а проблема построения организации труда, — объяснил Занковский.

Помимо того, в компаниях зачастую пренебрежительно относятся к эмоциональному и психическому состоянию человека. Принято, что на силе воле можно проработать дольше. Однако рано или поздно приходит усталость.

Согласно исследованию hh.ru, жители Татарстана выгорают на работе из-за большого количества задач, низкой зарплаты и невнимательности руководства. 59% опрошенных считают, что выгорание происходит из-за отсутствия поддержки со стороны руководства. 46% полагают, что отсутствие теплых, доверительных отношений в коллективе сказывается негативно. 19% жалуются на невозможность гибкого графика и удаленной работы.



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Елизавета Пуншева