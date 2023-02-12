Лавров: «По сути дела, американские официальные лица признают, что взрывы на «Северных потоках» — их рук дело»

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью для информационно-просветительского урока «Разговор о важном», посвященного теме: «Россия и мир» заявил, что в США по сути признают причастность ко взрывам на «Северных потоках».

— По сути дела, американские официальные лица признают, что взрывы, произошедшие на «Северном потоке-1» и «Северном потоке-2», — их рук дело. Теперь даже с удовольствием об этом говорят, — сообщил министр.

По мнению Лаврова, в США решили, что Россия последние 20—30 лет «слишком хорошо» сотрудничает с Германией, благодаря чему появился мощный альянс, который включает в себя российские энергоресурсы и германские технологии. По словам министра, в Америке начали опасаться этого сотрудничества, так как оно может угрожать положению многих американских корпораций. «Поэтому нужно было его каким-то образом разрушить, причем в буквальном смысле», — заключил Лавров.

— Сейчас замысел, реализуемый через «натравливание» Украины на Россию и ведение через Украину войны всего Запада против России, в немалой степени предполагает недопущение нового сближения Германии и России, — отметил министр иностранных дел РФ.

1 ноября прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что компания «Газпром» обследовала места взрывов на «Северных потоках». На них были обнаружены две воронки глубиной 3 и 5 метров. Nord Stream AG приступила к обследованию точек разрыва газопровода в исключительной экономической зоне Дании 14 ноября. Власти Дании и Швеции сообщали, что утечки на «Северных потоках» произошли из-за двух взрывов мощностью в несколько сотен килограммов в тротиловом эквиваленте.

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Илина Хакимова