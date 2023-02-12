В Грузии произошли два землетрясения
На западе Грузии в крае Гурия произошли два землетрясения интервалом в 14 минут. Об этом свидетельствуют данные Центра сейсмического мониторинга при Университете Илии.
Первые подземные толчки зафиксировали в 11:07 по мск времени, их магнитуда составила 4,6. Эпицентр находился в селе Гоми к юго-востоку от города Озургети.
Повторные толчки, магнитудой 3,6, зафиксировали в 11:21 по мск. Их эпицентр также находился в селе Гоми. Землетрясение ощутили также в Батуми и Кобулети.
О возможных жертвах и разрушениях пока ничего не сообщалось. Отметим, что это уже третье землетрясение в Гурии за последние 2 дня.
В понедельник в Турции начались мощные землетрясения. В окрестностях Газиантепа их магнитуда составила 7,5 балла, очаг залегал на глубине 10 километров. Землетрясение магнитудой 7,4 балла произошло в турецком Кахраманмараше, эпицентр находился в районе Пазарчик на глубине 7 километров. Количество погибших превысило 24 тысячи человек.
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