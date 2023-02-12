Штурмовые отряды «Вагнера» взяли под контроль населенный пункт Красная Гора
Штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» взяли под контроль поселок городского типа Красная Гора, располагающийся под Артемовском в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщает пресс-служба основателя группы Евгения Пригожина.
— После взятия Соледара и массовой шумихи о том, что в Соледаре был кто-то кроме бойцов ЧВК «Вагнер», безусловно, парням было очень неприятно. Поэтому хочу подчеркнуть, на Бахмуте нет никого. Нет никаких специальных подразделений, которые что-то охватывают, подхватывают и перехватывают. В радиусе 50 км плюс-минус есть только бойцы ЧВК «Вагнер».., — сказано в сообщении.
В январе сообщалось, что российские военные освободили населенный пункт Бахмутское, который находится под Соледаром. В ноябре в результате наступательных действий российские войска также освободили населенный пункт Опытное в Донецкой Народной Республике (ДНР).
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