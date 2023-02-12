Столтенберг не будет продлевать срок полномочий генсека НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг не собирается снова продлевать срок своих полномочий, который истекает уже 30 сентября 2023 года. Об этом сообщило немецкое информагентство dpa, ссылаясь на представителя главы Альянса Оану Лунгеску.



— У него нет намерения добиваться продления мандата, — цитирует ее «РИА Новости».

Столтенберг занимает пост генсека НАТО уже почти 9 лет — последний раз срок его полномочий продлили в марте прошлого года. Однако, немецкая газета Welt am Sonntag сообщает, что среди стран-членов Альянса есть неформальное соглашение о продлении мандата Столтенберга до весны 2024 года, чтобы он мог председательствовать на саммите в Вашингтоне, посвященном 75-летию НАТО.

Источники издания также считают, что Столтенберг имеет все шансы занять пост президента Всемирного банка — срок полномочий нынешнего главы Всемирного банка Дэвида Малпасса заканчивается в апреле 2024 года.

Ранее генсек НАТО заявлял, что нормализация отношений западных стран с Россией не наступит и после окончания конфликта на Украине. Кроме того, он отметил, что Западу по-прежнему «не следует недооценивать Россию», у которой в распоряжении имеются «огромные ресурсы».



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Илина Хакимова