В Мамадыше прошел фестиваль креативных санок «SunnyФЕСТ»

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На центральной площади Мамадыша прошел традиционный всероссийский фестиваль креативных санок «SunnyФЕСТ», участником которого мог стать любой желающий.



Призовой фонд состязаний составляет 150 тысяч рублей. Его разделят участники из разных городов, крупных компаний и небольших предприятий, семейные экипажи.

Событие собрало порядка 50 команд и более трех тысяч зрителей. Победителей фестиваля определяли по семи номинациям.

В течение дня на центральной улице гостей встречали различные выставки, ярмарка ремесел, музей саней, фотозона и торговые точки. Здесь же проходит хоккейный турнир на валенках и концерт звезд татарской эстрады.

В прошлом году в Мамадыше установили гастрономический рекорд России — испекли самый большой блин.

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Маргарита Головатенко