«SunnyФЕСТ-2021»: пираты, танкисты, «Туган тел» и блин-рекордсмен

23:00, 06.02.2021 20
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  • Надежда Плотникова
  • Надежда Плотникова
  • Надежда Плотникова
  • Надежда Плотникова
  • Надежда Плотникова
  • Надежда Плотникова
  • Надежда Плотникова
  • Надежда Плотникова
  • Надежда Плотникова
  • Надежда Плотникова
  • Надежда Плотникова
  • Надежда Плотникова
  • Надежда Плотникова
  • Надежда Плотникова
  • Надежда Плотникова
  • Надежда Плотникова
  • Надежда Плотникова
  • Надежда Плотникова
  • Надежда Плотникова
  • Надежда Плотникова

Сегодня в Мамадыше прошел фестиваль креативных санок «SunnyФЕСТ». В этом году принять участие в фестивале изъявило желание 54 команды со всех уголков Татарстана и соседних республик. «SunnyФЕСТ» - это не только соревнование, но и веселый зимний праздник. В программе - отдых с детьми и катание на санях с горы, призы, угощения, мастер-классы представителей народных промыслов. Кроме того, сегодня в Мамадыше установили гастрономический рекорд России – испекли самый большой блин.


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