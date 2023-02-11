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МВД сообщило об этапе согласования списка неисправностей, запрещающих пользоваться машиной

12:26, 11.02.2023
МВД сообщило об этапе согласования списка неисправностей, запрещающих пользоваться машиной
Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

Проект постановления правительства, направленный на упорядочение перечня неисправностей, запрещающих пользоваться транспортным средством, проходит согласование, сообщает ТАСС в пресс-центре МВД России.

Проект направлен на гармонизацию перечня неисправностей с требованиями технического регламента, а также на актуализацию ГОСТов, сейчас проходит процедуру согласования.

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

До вступления в силу постановления изменения требований к колесным транспортным средствам определены техническим регламентом Таможенным союзом, а также постановлением правительства от 1993 года.

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Маргарита Головатенко
АвтоОбществоВласть Татарстан

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