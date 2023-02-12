Специалист рассказал, какие направления интересуют россиян в сфере допобразования

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Руководитель онлайн-платформы Synergy Academy Александр Чальян в беседе с RT рассказал, какие форматы и направления дополнительного образования чаще всего выбирают россияне.



Главным трендом в выборе направления пока остаются IT и Digital — количество поступающих на курсы в этой области за 2022 год увеличилось в четыре раза. Также среди лидеров — аналитика, дизайн, бизнес-менеджмент и маркетинг.

Находясь в условиях быстро меняющейся реальности, люди рассматривают дополнительное обучение как возможность смены профессии или же повышения квалификации. Ставку делают на скорость достижения результатов и выстраивание четких карьерных планов.

Как пояснил специалист, среди форматов дополнительного образования больший интерес вызывает модель ISA (Income Share Agreement), а также микрообучение. В первом случае студент бесплатно получает профессию за шесть месяцев, трудоустраивается с помощью образовательного вендора, во втором — студент, зачастую уже имеющий стаж, получает новую информацию в дозированном формате — по пути на работу, во время пробежки или на отдыхе.

Эксперты «Авито Работы» рассказывали, что людям, которые не могут сидеть на месте и предпочитают находиться в круговороте событий, придется по душе работа в индустрии развлечений.



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Маргарита Головатенко