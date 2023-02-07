Названы профессии для людей, которые любят движение

Работа в индустрии развлечений придется по душе тем людям, которые не могут сидеть на месте и предпочитают находится в круговороте событий. Представители этой сферы могут немало зарабатывать. Так, организатору концертов готовы платить до 200 тысяч рублей. На жалованье суммой до 110 тысяч может претендовать фотограф. 90 тысяч могут заплатить художнику-декоратору. К таким выводам пришли эксперты «Авито Работы».

Кроме того, эксперты уделили внимание профессиям в фитнес-индустрии. Выяснилось, что тренер может зарабатывать 60 тысяч рублей — размер жалованья зависит от количества проведенных занятий и количества людей в группе. К примеру тренер-инструктор в детском бассейне может получать до 120 тысяч рублей. Еще 100 тысяч предлагают тренеру по боксу, 70 тысяч рублей хореографу.

В топе экспертов также оказались вакансии агентов по недвижимости и риелторов. Отмечалось, что медианная зарплата риелтора — 90 тысяч рублей. При этом активные специалисты этой сферы могут получать больше. Так, агенту по аренде коммерческой недвижимости готовы платить от 130 тысяч рублей, c учетом его полной занятости.

Профессия торгового представителя также придется по вкусу людям, которые не любят сидеть на месте. Исследование показало, что по итогам января спрос на таких специалистов вырос на 27%. Медианная зарплата — 55 тысяч рублей.

Попала в список и вакансия курьера. Медианная зарплата представителя этой профессии — 75 тысяч рублей. Однако размер жалованья здесь может быть разным. К примеру, пешему курьеру готовы платить 109 тысяч рублей. На жалованье в размере 160 тысяч рублей может претендовать курьер по доставке электроники.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В январе сообщалось, что в Казани вакансия менеджера по b2b-продажам за январь стала самой высокооплачиваемой. Зарплата специалистов этой сферы — 112 тысяч рублей в месяц. В перечень задач работника входят работа с холодными звонками, консультация по тарифным планам и пользованию услуг и наращивание базы клиентов. Второе место по размеру финансового жалования досталось вакансии водителя-экспедитора. Зарплата специалиста — 100—130 тысяч.



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Антон Гаврилов